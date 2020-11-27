Facebook запускает собственную криптовалюту

Криптовалюта будет обеспечиваться долларом США. Фото: pexels.com

Компания Facebook планирует запуск криптовалюты Libra на январь 2021 года. Проект был заметно урезан.

Ранее Facebook собирался выпустить сразу несколько криптовалют и "цифровую корзину". Теперь ожидается только одна криптовалюта, которая будет обеспечиваться долларом США, сообщает "Сегодня".

Дата эмиссии Libra будет зависеть от сроков ее согласования со швейцарским финансовым регулятором.

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Планами запуска собственной криптовалюты Facebook поделился еще летом 2019 года. Однако власти США раскритиковали проект по ненадежность. Кроме того, министры финансов увидели в проекте риски для международной валютной системы.

Цена криптовалюты Bitcoin снизилась до $17,2 тис. Несколько дней назад она колебалась вблизи рекордных $20 тыс.