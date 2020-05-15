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пятница, 15 мая 2020 09:36

Евросоюз пообещал Украине поддержку в выходе из кризиса

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Евросоюз пообещал Украине поддержку в выходе из кризиса
Украина и ЕС должны вместе выходить из кризиса. Фото: Reuters

Украина должна вместе со странами Евросоюза выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"В условиях кризиса мы в ЕС за очень короткий промежуток времени поняли, что есть вещи, которые мы можем решить только вместе. Я думаю, что такое признание в большой степени относится и к партнерам. Именно поэтому мы дали новый старт сотрудничеству, чтобы вместе ответить на этот вызов в Украине и Европе, соединить все это вместе. Убежден, что это правильный подход и мы будем видеть все больше его проявлений по мере продвижения вперед. Мы оказались в кризисе вместе, и мы попробуем найти из него выход также вместе" , - заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниэльссон на телеконференции "Украина в Восточном партнерстве: амбиции после 2020 года", сообщает Укринформ.

Даниэльссон напомнил о финансовой помощи Украине во время кризиса. 119 млн евро перенаправили из программ сотрудничества для адресных мер противодействия эпидемии Covid-19. Эта помощь включает средства защиты, тест-системы, лабораторное оборудование и предусматривает существенную поддержку реальной экономики, малых и средних предприятий.

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Европарламент рассматривает выделение 1,2 млрд помощи в поддержку макрофинансовой стабильности Украины.

"Все это вместе четко демонстрирует солидарность - как и способность работать вместе. Мы должны посмотреть, как это послание будет воспринято в Украине, а также в Европе. Мы хотим продолжать работать вместе, и я думаю, в дальнейшем будет больше такого сотрудничества, в том числе в привлечении Украины к политике ЕС", - сообщил Даниэльссон.

Премьер Денис Шмыгаль и исполняющая обязанности руководителя Минэнерго Ольга Буславец общались с представителями компаний отрасли возобновляемой энергетики. Глава правительства подчеркнул, что объемы чистой энергии в Украине следует увеличивать, причем в рыночных условиях.

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