Европейские инвесторы не рискнут заходить в Украину, если будет дефолт

Если Украина объявит дефолт, то это нарушит макроэкономическую стабильность государства. Фото: eimg.pravda.com

На продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом настаивает Европейская бизнес ассоциация.

Если Украина объявит дефолт, то это нарушит макроэкономическую стабильность государства, заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами", - сказала Деревянко.

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Она подчеркнула, что это, прежде всего, репутационный риск, который повлечет за собой негативные последствия.

Вместо этого органам власти следует объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов, добавили в ЕБА.

Для Украины нет никаких оснований для объявления дефолта.Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Новак. Накануне Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.