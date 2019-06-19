Европа снова хочет покупать украинскую древесину

ЕС хочет покупать украинскую древесину. Фото: rozhyshche.rayon.in.ua

В отчете Европейской комиссии по торговле и инвестициям за 2018 говорится о запрете ввоза украинского древесного сырья.

В нынешнем отчете комиссия отметила желании урегулировать конфликт, пишет eurointegration.com.

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Данные отчета утверждают, что Китай является наиболее ограниченным партнером ЕС из 37 барьерами. Россия занимает второе место с 34 барьерами.

Торговые связи с США ослабевают. Барьер увеличился на 4 позиции и составляет 24.

С начала года лесохозяйственные предприятия, относящиеся к сфере управления Гослесагентства Украины, воссоздали леса на площади 35,9 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Почти 25 тыс. га деревьев посадили на месте бывших, 10 тыс. га появилось мз-за содействия естественному возобновлению лесов, а 1,4 тыс. га лесов - новые.