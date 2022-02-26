Европа с Украиной: девять стран закрыли свое небо для российских самолетов

Европа начинает закрывать воздушное пространство для самолетов РФ. Фото: pixabay.com

Девять стран Европы закроют собственное авиапространство для самолетов российской гражданской авиации. Решения приняли Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Словения.

"Я очень благодарю Великобританию, Чехию, Польшу, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Словению за решение закрыть собственное авиапространство для российских самолетов. Это те шаги, которые позволяют побуждать агрессора к миру. И наконец, от всех союзников антипутинского коалиции и украинских диспетчеров: "Российский самолет, иди нах.й", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина закрывает границы с РФ и Белоруссией

В Мининфраструктуры сообщают, что с европейскими партнерами работают над применением максимальных санкций для агрессора.

"Мы уже обратились в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины по поводу исключения российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline", - говорится в сообщении.

С 24 февраля в Украине идет война. США и ЕС вводят санкции против страны-агрессора РФ и его руководства.