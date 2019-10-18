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пятница, 18 октября 2019 18:58

"Еврооптимисты" выступили против импорта электроэнергии из России и Беларуси

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&quot;Еврооптимисты&quot; выступили против импорта электроэнергии из России и Беларуси
"Еврооптимисты" выступили против импорта электроэнергии из России и Беларуси. Фото: Ua.News

Верховная Рада Украины должна отменить свое решение относительно импорта электроэнергии из Российской Федерации (РФ) и Беларуси из-за угрозы евроинтеграции Украины и отмены международных санкций против РФ.

Об этом говорится в заявлении объединения "Еврооптимисты", размещенной на официальной странице в социальной сети Facebook.

Объединение "Еврооптимисты" отмечает, что импорт электроэнергии из РФ и стран СНГ в Украину несет в себе ряд рисков в сферах экономики, политики и безопасности. В частности, нарушает обязательства Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС).

"Нарушение евроинтеграционных обязательств Украины в части энергетики, а именно, интеграция объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) в общеевропейскую энергосистемы ENTSOE предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Прямые двусторонние договоры с РФ будут тормозить процесс отсоединения от РФ и Белоруссии и интеграции с рынками ЕС. Более того, перед внесением соответствующих изменений в закон, должны были пройти консультации с ЕС", - говорится в заявлении.

"Еврооптимисты" отметили, что импорт электроэнергии из РФ может привести к отмене международных санкций против страны-агрессора. "Решение закупать электроэнергию в РФ по заниженным ценам у лиц, находящихся под действием санкций США, может стать основанием для ослабления или отмены санкций в отношении РФ", - говорится в заявлении.

А также обратили внимание на угрозу энергетической безопасности, если Украины не отсоединиться от сети РФ и Беларуси.

"Еврооптимисты призывают ВРУ отменить решение относительно импорта электроэнергии из РФ как такое, что носит в себе угрозы энергетической безопасности государства, подрывает доверие стран - партнеров и ЕС", - отмечается в заявлении.

Напомним, 18 сентября Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который была пролоббированная правка - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Андрея Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Украина с 2015 году не импортировала электроэнергию из РФ. 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Ранее народный депутат Украины, бывший председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Украинские Новости
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