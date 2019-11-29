Еврокомиссия оценила встречу министров энергетики Украины и России

Следующие газовые переговоры запланировали провести в декабре. Фото: Українська Енергетика

28 ноября в Вене состоялась встреча между министрами энергетики Украины и России. В Еврокомиссии поддержали двусторонние переговоры между странами.

"Поздравляю контакты между Украиной и Россией в контексте трехсторонних переговоров по газу", - написал в Twitter заместитель главы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

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Напомнил, что трехсторонние газовые переговоры запланировали на декабрь.

"Мы намерены закрепить достигнутый прогресс во время следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, организованном Еврокомиссией в декабре", - заявил он.

Контракт на транзит российского газа завершается 31 декабря 2019-го. В октябре 2019-го в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.