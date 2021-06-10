Евро стоит меньше 33 грн: свежий курс валют от НБУ

Национальный банк Украины на 11 июня установил курс доллара на уровне 27,10 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 4 коп. Стоит 32,98 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27 грн. Продают по 27,12 грн.
За евро предлагают 32,85 грн. Продают по 33 грн.
Российский рубль покупают и продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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