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понедельник, 19 августа 2019 07:10

Евро рухнул: курс валют на 19 августа

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Евро рухнул: курс валют на 19 августа
Евро стоит дешевле всего с января 2017 года. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 19 августа установил курс доллара на уровне 25,14 грн. Это на 18 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 39 коп. Стоит 27,84 грн. Это самый низкий курс с января 2017 года.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,23 грн, продают по 25,33 грн.

За евро предлагают 27,98 грн. Продают по 28,14 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
19
августа

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