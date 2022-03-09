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Спецтема: Война России против Украины

Эвакуированных детей привезли в безопасное место. Их осмотрят врачи
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Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры
Фото: t.me/kyivoda
Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры
Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры
Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры
Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры

Из Ворзеля стали прибывать первые автобусы с эвакуированными. Людей доставляют в город Белогородка Бучанского района.

Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры, пишет глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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Среди эвакуированных есть дети из детского дома. Их перевозят в Киевскую детскую больницу. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Потом людей доставят в Киев. Из детского дома в Ворзеле эвакуированы все дети. Также эвакуирован роддом.

В Киевской области продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля через Стоянка – Белогородка в Киев.

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