"Это уничтожает инвест-привлекательность Украины" - Агро-Прод Совет требует снизить тариф на передачу электроэнергии

Агро-Продовольственный Совет требует остановить повышение тарифов на передачу электроэнергии и найти способ их снизить.

С соответствующим письмом члены Агро-Прод Совета обратились к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

В документе отмечается, что декабрьское повышение тарифов на передачу электроэнергии является неблагоприятным для украинских перерабатывающих предприятий, в частности аграрной продукции.

Это будет означать повышение стоимости продуктов и для конечного потребителя. Более того, систематическое повышение тарифа на передачу имеет сокрушительное влияние на инвестиционный климат в Украине.

Речь идет о решении регулятора с 1 декабря поднять тариф "Укрэнерго" с 24 коп за кВт-ч до 31 коп за кВт-час. А с 1 января 2021 года тариф "Укрэнерго" может вырасти еще - до 32,5 коп за кВт-час.

И текущий, и новый рост тарифа - недопустим, отмечают в Агро-Продовольственном Совете. Именно поэтому требуют у руководства НКРЭКУ найти возможности для его снижения.