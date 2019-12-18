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среда, 18 декабря 2019 15:35

"Это дорога в ад!" Фриз назвала угрозу для учителей в новой инициативе Минсоца

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&quot;Это дорога в ад!&quot; Фриз назвала угрозу для учителей в новой инициативе Минсоца
Ирина Фриз назвала угрозу для учителей в новой инициативе Минсоца по увеличению прожиточного минимума

Депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз разгромила намерения Министерства социальной политики по увеличению прожиточного минимума почти вдвое и назвала их неконституционными.

Как депутат написала на своей странице в Facebook, если бы Минсоц предлагал отвязать от прожиточного минимума штрафы или пеню, то это могло бы быть принятным. Но под прикрытием отвязки от прожиточного минимума, правительство предлагает отвязать от него первый тарифный разряд, а соответственно и заработную плату по нему.

"А теперь пример: учитель первого тарифного разряда получает заработную плату из расчета – четыре прожиточных минимумов. Напоминаю, что в Госбюджете на 2020 год заложено прожиточный минимум в размере 4251 грн. То есть учитель должен получить в следующем году 17 004 грн. Но отвязки зарплаты учителя первого разряда от прожиточного минимума приведет к тому, что в лучшем случае ему начислят среднюю заработную плату, что будет почти в три раза меньше чем то, что могло бы быть, то есть только +/- 6000 грн", – объяснила парламентарий.

По ее словам, этот законопроект является неконституционным, ведь нарушает нормы Основного закона в части прав украинцев и ухудшает социальные гарантии.

Кроме того, он позволяет правительству заморозить заработную платную государственным служащим, устроить ручное регулирование, что может иметь признаки коррупционных рисков.

"Исходя из вышеизложенного, обращаюсь к правоохранительным органам и профильному комитету Верховной Рады Украины относительно недопущения принятия этого законотворчества Кабмина", – написала Фриз.

Как сообщалось, Кабмин внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, который предусматривает отвязки зарплат от прожиточного минимума. Это в будущем якобы позволит вдвое повысить ставку соответствующей выплаты.

Обозреватель
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