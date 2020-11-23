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понедельник, 23 ноября 2020 11:23

Если введут локдаун: во сколько государству обойдется поддержка бизнеса

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Если введут локдаун: во сколько государству обойдется поддержка бизнеса
К концу декабря мы не успеем получить транш МВФ. Фото: unsplash

Если в Украине введут жесткий локдаун, поддержка предпринимателей обойдется госбюджету в сумму около 20 млрд грн.

Об этом рассказал экс-заместитель министра экономики Павел Кухта в эфире "Украина 24".

"На месяц поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун, будет стоить около 20 миллиардов гривен. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там финансов на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты. Единственный выход из ситуации - быстро разблокировать программу МВФ и получить финансирование", - говорит Кухта.

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По его словам, касательно транша, время идет на часы.

"До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что раньше января, по лучшему сценарию, мы это не можем получить. Учитывая то, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - подчеркнул он.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. При пессимистическом сценарие на 2 недели карантин ужесточат 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря.

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