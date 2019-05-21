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вторник, 21 мая 2019 18:23

Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно - Воллер

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Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно - Воллер
Европейское сообщество не оставляет попыток обратить внимание Украины на необходимость более тщательной подготовки к запуску рынка электрической энергии. Фото: Украинское Энергетика

По мнению руководителя энергетической секции группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстена Воллера, в случае невозможности запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля, его можно вводить поэтапно. Но это возможно в том случае, если будут четкий план действий

"Идеально было бы для нас, чтобы уже был какой-то частичный, первый этап уже состоялся 1 июля. И чтобы был четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который может быть прагматичный. И мы готовы там участвовать", - подчеркнул еврочиновник.

Торстен Воллер напомнил, что в апреле представители международных организаций обращались к украинской власти с призывом ускорить подготовку к своевременному введению нового рынка электроэнергии.

"Еще в апреле месяце международные партнеры послали совместное письмо, где мы четко определили, какие еще вопросы надо решать до 1 июля. Мы там сказали четко, что мы хотели бы, чтобы открылся рынок 1 июля, но есть еще вот эти вопросы, которые надо решать", - подчеркнул он.

Европейское сообщество не оставляет попыток обратить внимание Украины на необходимость более тщательной подготовки к запуску рынка электрической энергии.

"И в пятницу, после обсуждения в Верховной Раде, тоже секретариат энергетического сообщества еще более четко послали письмо со всеми этими мероприятиями, которые должны состояться до полного открытия рынка. Моя оценка такая, что это очень амбициозно. У нас осталось 5 недель", - рассказал Воллерт.

23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Государственные предприятия "НЭК "Укрэнерго" и "Энергорынок" уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона "О рынке электрической энергии", сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

13 мая премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется с 1 июля.

Деловая столица
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