"Если деньги нужны человеку с безумной идеей, отказываю" – финансист

Финансист Роман Бабицкий: "Приоритетными считаю залоговое и беззалоговое кредитование, строительство и IТ-стартапы". Фото предоставил Роман Бабицкий

Ненадежных инвестиционных проектов на рынке – 90%. Об этом в интерв'ю журналу "Країна" рассказал финансист Роман Бабицкий.

"Если решаю вложить деньги, то проверяю кандидатов множество раз: база кредитных историй, судебных решений, прописка, кредитная история родственников, админпротоколы. Бывают даже проверки на детекторе лжи. Но это второй этап. В начале – интервью по телефону. Затем сверяем сказанное с тем, что находим в отчетах. Если есть разногласия, значит, человек что-то скрывает. Бывает, что не могут объяснить, куда потратят деньги – это тоже сигнал", – объясняет он.

Если деньги нужны человеку с безумной идеей, отказываю, отмечает финансист.

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"Потому что стоимость просто идеи 20 долларов, а хорошей – 30. Приоритетными считаю залоговое и беззалоговое кредитование, строительство и IТ-стартапы. Производство не рассматриваю – слишком трудоемкий процесс. Разговаривал с владелицей швейного цеха из Львова. Хотят открывать магазины, нужны деньги. Возможно, это и выгодно, но кроме того, что бизнес не систематизирован, много факторов риска: ассортимент, рынок сбыта, качество изделий, магазины, примерки, возврат. Та же ситуация с ресторанами. Понравилась идея таксопарка. Парень берет в управление автомобили, купленные за ваши деньги, и платит инвестору 20% годовых. Если автомобиль разобьют, управляющая компания обязуется отремонтировать или выплатить компенсацию", - говорит эксперт.

Полное интервью с Романом Бабицким читайте в журнале "Країна".

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Финансовая подушка должна составлять 6-12 прожиточных минимумов конкретной семьи в месяц. Тогда, если человек останется без дохода, то не будет паниковать, а будет полноценно жить.