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четверг, 24 февраля 2022 11:30

ЕС сегодня одобрит "адские санкции" против РФ

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ЕС сегодня одобрит &quot;адские санкции&quot; против РФ
Лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: eutschland.de

В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Об этом рассказала в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер ¦Ляен, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, но и о более масштабной агрессии.

"Цель России – не только Донбасс, не только Украина. Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. Поэтому позже сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции", – пояснила Урсула фон дер Ляен.

Часть санкций похожа на те меры, которые ЕС уже принимал ранее, но они теперь охватят большую часть экономики РФ.

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"В этих санкциях мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться", - пояснила президента

Кроме того, по словам фон дер Ляен, следует, что ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за рубежом. "Вдобавок, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки", - заявила она, не уточнив, впрочем, речь ли об аресте суверенных активов или принадлежащих госпредприятиям.

Президент ЕК подчеркнула, что это будет координированным решением ЕС США, Канады, Британии, Японии, Австралии и т.д.

"Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Но Путин ставит под риск будущее народа России", - добавила она, отметив, что ЕС продолжит активно поддерживать Украину, в том числе финансово, для сопротивления российской агрессии.

Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Атаковали пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска.

Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака совершается с временно оккупированной территории АР Крым.

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Дата
24
февраля

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