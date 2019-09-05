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четверг, 05 сентября 2019 15:26

ЕС разрешил завозить фрукты и овощи из Украины

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ЕС разрешил завозить фрукты и овощи из Украины
Украину внесли в список стран, которые соответствуют новым требованиям безопасности продукции. Фото: varta1.com.ua

Украина может беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в страны Евросоюза.

Так, с 1 сентября в силу вступила директива, которая предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС. В то же время Украину внесли в список стран, которые соответствуют новым требованиям безопасности продукции, говорится на сайте Еврокомиссии.

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"Чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы украинский производитель должен обратиться в Государственную инспекцию по вопросам защиты прав потребителей. Ведомство предоставит подтверждение того, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов", - пояснила в Facebook бывшая и о министра агрополитики и продовольствия Ольга Трофимцева.

В сезоне 2018-2019-х в страны ЕС Украина поставила 6 тыс. т яблок премиального качества. Кроме того, на рынок ЕС приходится более половины всех поставок овощей из Украины - примерно на $4 млн.

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