ЕС ограничил ввоз курятины из Украины

Запрет связан с гриппом птицы. Фото: ТРЕК

В Евросоюзе временно приостановили импорт мяса птицы из Украины из-за обнаружения случае птичьего гриппа.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об этом 23 января. Накануне вечером служба получила соответствующее оперативное сообщение от Еврокомиссии. При этом, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают,

Причиной запрета является выявление случая гриппа птицы в Винницкой обл.

"Украина в соответствии с международными обязательствами, как член ВТО и Всемирной организации здравоохранения животных, безотлагательно, на опережение сообщила своим международным торговым партнерам об обнаружении случая гриппа птицы", - овидомилы в пресс служба Держпродпотребслужбы.

Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы эквивалентны тем, которые есть в ЕС.

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"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС потрясающе неожиданным для украинской стороны", - отметили в Держпродпотребслужби.

Информированный источник на рынке в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заметил, что решение вопроса с открытием для Украины рынка курятины может занять от нескольких недель до месяца.

"Проблема, в 2018 году не довели до логического завершения с ЕС переговоры по зонированию. Теперь у ЕС в таких случаях есть право выбора различных по вреду для нас вариантов", - отметил источник.

В Люблинском и Великопольском воеводстве Польши обнаружены новые вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главных ветеринарных врачей обоих воеводств.