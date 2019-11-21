Энергетики выявили серьезные ошибки в мониторинге Геруса

В мониторинге работы "ДТЭК Павлоградуголь" от нардепа Андрея Геруса много ошибок и передергиваний.

Такое мнение высказала директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

"Возьмем, к примеру, "ДТЭК Павлоградуголь" в котором, по версии Геруса, производственная себестоимость за 9 месяцев 2019 года составила 1000 грн/тонна. Это не совсем так, а вернее – и близко не так. Для расчета удельной себестоимости угля в посте был применен объем добычи 14 млн т. По факту 9 месяцев 2019 добыча "Павлоградугля" составила 13 464 тыс.т. Для корректного расчета необходимо использовать объем товарной продукции (рядовой + концентрат) 9 862 тыс.т с учетом потерь при переработке. Себестоимость с учетом корректировки на товарную продукцию составит 1 492 грн за тонну товарной продукции", - написала Милютина.

Кроме того, она отмечает, что в рассчитанной Герусом производственной себестоимости не учтены административные затраты (0,6 млрд грн), сбытовые (0,7 млрд грн) и прочие операционные доходы/затраты (1,0 млрд грн), такие как отчисления профсоюзным организациям, в т.ч. оздоровление работников, выплаты военнослужащим АТО – работникам "ДТЭК Павлоградугля".

"Полная себестоимость с учетом вышеуказанных корректировок по объему товарной продукции и затратам составит 1 735 грн на тонну товарной продукции. Дополнительно были понесены финансовые расходы в сумме 0,9 млрд грн (процентные расходы, затраты по пенсионному обеспечению)", - сообщила Милютина.

Также она подчеркнула, что за последние 9 месяцев денежный поток "ДТЭК Павлоградуголь" был отрицательным, что связано с ростом запасов угля на складе в связи со снижением отпуска электроэнергии из-за возросшего импорта тока из России, а также большой задолженностью за электроэнергию перед компанией ГП "Энергорынок".

"Общая задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию существенно выросла в 2019 году и составляет около 30 млрд грн. Просроченная задолженность перед генерирующими компаниями "ДТЭК Энерго" составила 6,9 млрд грн, в том числе 4,5 млрд грн неоплаченные за 2019 год", - написала Милютина.

При этом она акцентировала на том, что компания инвестирует в свое развитие, в частности за 9 месяцев было инвестировано 2,7 млрд грн, выплачивает налоги и сборы в бюджет (3,3 млрд грн), а горняки ДТЭК вовремя получают зарплату, которая постоянно повышается.

"Рост расходов на оплату труда и соц.отчисления составил 18% в сравнении с 9 мес. 2018. Считаю, неплохо на фоне того, что уровень инфляции за первые три квартала текущего года составил всего 3,4%", - отметила Милютина.