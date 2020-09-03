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четверг, 03 сентября 2020 14:41

Электрокары могут стать дешевле: какие налоги хотят отменить

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Электрокары могут стать дешевле: какие налоги хотят отменить
К 31 декабря 2028 года уплату НДС отменят для товаров для производства машин, оснащенных только электродвигателями. Фото: unsplash.com

Верховная Рада хочет к 31 декабря 2025 года освободить от налога на добавленную стоимость ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями.

К 31 декабря 2028 года уплату НДС отменят для товаров для производства машин, оснащенных только электродвигателями.

К 31 декабря 2033 года планируют освободить от налогообложения прибыль предприятий электротехнической и автомобильной промышленности, полученную от реализации транспорта, оснащенного только электродвигателями, передают "Украинские Новости".

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Депутаты приняли за основу законопроект № 3477, который предлагает временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование для производства транспортных средств, оснащенных только электродвигателями.

Уникальный электромобиль создал мастер из Кировоградской области Алексей Ганшин. Транспорт оснащен электромотором и обладает запасом хода примерно в 90 км. Также предусмотрены солнечные батареи и педальный привод.

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