Электроэнергия подорожает осенью - эксперт

Повышение цен на электроэнергию для населения отложили до 1 августа. Правительство сохранило цену на уровне 1,68 грн/кВт-час. Это решение исключительно политическое, с экономикой не имеет ничего общего. Просто не успели подготовить вариант, который бы устроил всех участников переговорного процесса, рассказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Автор: Елена Луценко

"Это решение убивает Энергоатом и Укргидроэнерго. Цель - если не доведение до банкротства, то ухудшение экономического состояния этих предприятий на столько, чтобы единственным выходом было их акционирование. Энергоатом на протяжении нескольких лет реализует электрическую энергию по цене, которая в несколько раз ниже себестоимости производства. Не получает средств для нормального проведения тех работ, которые предусмотрены планом развития. Получает только средства на обеспечение надежности и безопасности работы на минимальном уровне разрешенном МАГАТЭ. Все переживают, как население будет платить, если повысим цены на электрическую энергию. Когда росла стоимость газа и тепловой энергии, то никто не думал о населении. А здесь пытаются защитить домохозяйства и граждан", - говорит эксперт.

По его словам, если государство вводит специальные обязательства, то они должны быть распределены на всех участников рынка электрической энергии.

"Почему именно государственные предприятия должны нести убытки, тогда как другие компании - получать сверхприбыли? Те же, которые реализуют электроэнергию на порядок дороже, чем подает Энергоатом. В прошлом году Энергоатом продавал электроэнергию по цене одна копейка за киловатт-час. Тогда как население платило 1,68 гривен", - говорит Геннадий Рябцев.

Себестоимость электроэнергии для Энергоатома составляет менее 1 грн, отметил эксперт.

"Есть разные расчеты. В зависимости от того, что включать в себестоимость. По разным оценкам - 75-90 копеек за киловатт-час. С нынешних 1,68 гривен для населения, оператор системы передачи, оператор системы распределения и трейдер - каждый забирает свои доли. Оставшееся йдёт Энергоатому. Но там и копейки нету, получается отрицательная величина. Но никто не хочет это решать. Просто не считают, что это проблема", - отметил Рябцев.

Электроэнергия для населения подорожает осенью, прогнозирует эксперт.

"Будут тянуть до осени. Потому что сейчас продолжается погоня за рейтингами. За ней забывают, что есть еще и экономика. Будущую цену трудно спрогнозировать. Есть меморандум с МВФ. В нем сказано, что Украина обязуется снять все ограничения, связанные с наложением специальных обязанностей на рынках электроэнергии и природного газа. На последнем их сняли, на рынке электрической энергии - еще нет. Потому что чиновники понимают, что получат очень большое социальное недовольство. Кроме того, в госбюджете нет таких средств, чтобы обеспечить компенсацию тем, кто не сможет платить больше", - рассказал Геннадий Рябцев.

По его мнению, нужен переходный механизм или переменная цена в зависимости от объемов потребления.

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"Например, первые 100 киловатт-часа будут стоить условно 1,68 гривен. Следующие - 2,2 гривны. Дальше - стоимость возрастает до уровня, который соответствует цене для промышленности. Можно воспользоваться подходом так называемого социального пакета. Когда государство компенсирует пенсионерам и малообеспеченным расходы на первые 100 киловатт электроэнергии. Также оплачивает определенный объем газа и тепловой энергии. Для всех остальных - цены устанавливаются на экономически обоснованном уровне", - подытожил Рябцев.

Украинцы, которые потребляют до 100 кВт/ч, будут платить меньше. По повышенным тарифам придётся рассчитываться потребителям, которые тратят свыше. "Мы выделяем население, потребляющее до 100 киловаттов. На сегодня это около 41 процента потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения через уменьшение тарифа", - заявил министр энергетики Герман Галущенко. До 100 кВт сейчас потребляют 41% украинцев с 16,9 миллионов домохозяйств. Окончательный вариант новых тарифов Кабмин еще не представил.