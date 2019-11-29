Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше

Правительство планирует запустить повышенный тариф на электроэнергию для тех граждан, которые потребляют более 500 кВт/час на месяц.
По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константина Чижика, украинцы преимущественно потребляют до 100 кВт/час, передает "Укрінформ".
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"Богатые будут платить немного больше", - пояснил замминистра.
По оценкам энергетических экспертов, цифры в платежках для населения могут вырасти на 20-30%.
С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.
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