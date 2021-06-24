Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60%

Экспорт увеличился на 60%. Фото: ua.news

С 2014 года экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%.

Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нэлина во время презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации.

"Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%", - отметила Нэлина.

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По ее словам, ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

В структуре экспорта преобладают зерновые, масличные культуры и масла, растет экспорт ряда других аграрных и пищевых продуктов.

"Очень активно происходит гармонизация стандартов как в технической сфере, так и в аграрной. В частности, 4161 стандарт был приведен в соответствие с европейскими нормами", - сказала Нэлина.

С начала 2021 почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию. Росту экспорта помогла благоприятная внешняя конъюнктура и расширение географии через поддержку украинского бизнеса.