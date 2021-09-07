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Экспорт металлолома стал каналом вывода средств в офшоры – СМИ

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Экспорт металлолома стал каналом вывода средств в офшоры – СМИ
Экспорт металлолома в Украине осуществляются по заниженным на 20-30% ценам. Фото: Газета.Ру

Экспортные операции с металлоломом в Украине осуществляются по ценам, заниженным на 20-30% в сравнении со стоимостью этого сырья на мировом рынке.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на таможенные базы, находящиеся в распоряжении редакции.

В частности, цены, задекларированные экспортерами лома по итогам июля 2021 года, в подавляющем большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко дотягивая до $400 за тонну и в исключительных случаях превышает ее. Тогда как на глобальных рынках котировки составляли $470-500 за тонну и выше.

"Как правило, экспорт по заниженным ценам используется в Украине для избегания налогообложения и вывода средств в оффшоры", - пишет издание. По его оценкам, данный канал вывода средств из страны оставляет около $100 млн. в год.

Как отмечает Обозреватель, летом 2021 года сражение за металлолом между украинскими металлургами и ломщиками разгорелось с новой силой, в связи с резким сокращением поставок этого стратегического сырья на внутренний рынок в пользу экспортных продаж. При этом июль оказался рекордным месяцем для экспортеров лома, они вывезли за границу почти 105 тыс. т. Такие данные приводятся в журналистском расследовании "Спрятать" $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры" на сайте "Обозревателя".

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