Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев

Доказать, что человек - нелегальный предприниматель почти невозможно. Фото: pexels.com

В Украине предлагают ввести налог на доходы самозанятых лиц: репетиторов, нянь, фотографов, дизайнеров и других.

"Налогообложение соцсетей, Google, почтовых отправлений и самозанятости сейчас рассматривается в рамках так называемого фискального консенсуса. Власти считают, что за счет новых налогов можно найти ресурс для экономического роста. Это как индустриализация в Советском Союзе, которая проходила благодаря ресурсам села. То есть, это подпитка легальной экономики за счет отжима ресурсов теневой. В других странах детенизация проходила только при условии, что сначала было найдено консенсусную точку фискальной нагрузки на бизнес. У нас предлагают вывести всех из тени, а потом снижать налоги - это абсурд", - говорит Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

Экономист Александр Охрименко отметил, что людям, которые не платили налоги по-прежнему нет смысла начинать их платить.

"Это опыт России и Беларуси, где есть налог на самозанятость. Власти хотят расширить базу налогообложения. Сейчас большое количество украинцев занимается именно такой занятостью и налоги не платят, хотя могут зарегистрироваться как частные предприниматели. Проблема заключается в том, что доходы этих людей невелики. Они стараются не регистрироваться, потому что им это не очень выгодно. Власти решили урегулировать этот вопрос за счет отдельного налога, который дает возможность желающим легально работать не открывая частное предприятие. Я не вижу здесь преимуществ. Например, в России, после регистрации некоторое время действовал льготный период, когда налоги были снижены. У нас общая система, ну и какой смысл человеку регистрироваться и платить налоги, которые он до этого не хотел платить?", - отметил Охрименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу

Власть выбрала неправильную стратегию, когда решила расширить базу налогообложения за счет мельчайших участников рынка.

"Необходимо учитывать морально-этический и психологический факторы. Общество должно решить, легитимны ли действия власти по отношению к нему. В других странах такие решения принимают тогда, когда власть борется с коррупцией, неуплатой налогов крупным бизнесом. Когда взимаются налоги с олигархов, тогда общество считает подобные требования справедливыми и по отношению к себе. В Украине же облагают сначала мелких. Тех кто зарабатывает деньги, чтобы как-то прожить. Обычно подобные решения наталкивается на общественное сопротивление", - подчеркнул Алексей Кущ.

Сомнительным преимуществом можно назвать отсутствие в этой системе налогообложения ЕСВ. Проект закона предлагает установить исключительно пятипроцентный налог. То есть эти люди не будут платить взносов в Пенсионный Фонд.

"Здесь будет как с предприятиями: сначала введут налог в размере 5 процентов, а потом скажут платить и единый соцвзнос", - считает Алексей Кущ.

"Возникает вопрос, а как самозанятым будут начислять пенсии? Опять же - смысл им регистрироваться? На сегодняшний момент человек ничего не платит и понимает, что пенсии у него не будет. Теперь предлагают работать легально и не платить ЕСВ. То есть пенсии у него тоже не будет", - добавляет Александр Охрименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы будут платить новый налог

Не менее важным вопросом является то, как государство будет отслеживать самозанятых лиц.

"Фискальная служба хочет получить доступ ко всем платежным транзакциям украинцев. То есть, они фактически будут отлавливать предпринимателей через переводы на карту. Что делать с наличными расчетами - неизвестно", - говорит Алексей Кущ.

Доказать, что человек - нелегальный предприниматель, почти невозможно, отмечает Александр Охрименко.

"Надо не просто найти, но и доказать, что человек имеет нелегальный заработок. А так как в основном большинство пользуются наличными, это невозможно сделать. Через переводы также достаточно сложно. Во-первых, существует такая вещь как частные переводы. Второе, ежедневно по Украине происходят миллионы переводов, отслеживать все - очень сложно. Это надо нанимать фискальных специалистов, чтобы сидели и разбирали. А зачем такие расходы на 5% налог? Этот законопроект надо доработать. Он не дееспособен", - высказался экономист.

Алексей Кущ считает, что облагать самозанятых лиц надо другим способом.

"В Украине нужно ввести дополнительный сегмент микропредпринимательства. Определить лимит дохода, например - 1 миллиона гривен в год. Применять его к людям, которые работают сами или семьями, но без наемного труда. Эту категорию можно вообще не облагать, не применять проверок , лицензионных, регистрационных процедур, кассовых аппаратов, но при условии: открытие специального счета в банке и оборот средств по этому счету. Впоследствии, по мере нарастания бизнес-потенциала, можно будет вводить налогообложение", - предложил финансовый эксперт.

Зарегистрировали законопроект №5046, в котором предлагается ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц. Ставку налога планируют установить на уровне 5%. В то же время годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.