Эксперты подсчитали последствия введения жесткого карантина в Украине

Карантин в декабре будет стоить 5,4% ВВП за месяц. Фото: unsplash.com

Эксперты призывают ввести жесткий карантин в Украине до конца года. Они считают, что по сравнению с весенним локдауном, потери бюджета не будут столь значительными.

Согласно прогнозам, карантин в декабре будет стоить 5,4% ВВП за месяц. Помощь населению и бизнесу в связи с ограничениями достигнет 23 млрд грн, рассказывает Obozrevatel.

Продолжение карантина выходного дня до конца года приведет к потере 0,14 п.п. ВВП.

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Во время весеннего карантина расходы государства составили 33,4 млрд грн. Пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний:

- отмена в месяц ЕСВ для ФЛП, выплаты ФОТ с детьми;

- субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе, долг переводится на правительство;

- отмена налога на имущество на месяц;

- расширение программы 5-7-9 как поддержки собственно бизнеса.

В то же время, по подсчетам Верховной Рады, локдаун на 3 недели придаст максимум 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП.

Карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса. В Украине необходимо в ближайшее время ввести локдаун.