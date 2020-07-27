Эксперты объяснили, почему резко подешевела картошка

Украинские производители предлагают к продаже картофель по цене 5-7 грн/кг pixabay.com

В Украине начали снижаться цены на картофель. Украинские производители предлагают к продаже картофель по цене 5-7 грн/кг (0,18-0,25 долл./кг), что в среднем на 12% дешевле. Аналитики EastFruit заявляют, что на цену влияет перенасыщенность рынка.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно", – говорят специалисты.

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По их данным, картофель в Украине уже предлагается в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен, если темпы сбыта картофеля в ближайшее время не ускорятся.

Украина готова удовлетворить растущий спрос Китая на продукты питания и украинскую сельхозпродукцию. Экспортный потенциал имеют мука, яблоки, свежая черешня, курятина, рыба и бобовые.