Эксперты объяснили, что нужно изменить в Трудовом кодексе

В Украине устаревшее трудовое законодательство. Его надо обновлять. Фото: Народна Правда

В Украине трудовое законодательство кардинально не меняли с советских времен. По сути, имеем коммунистический Трудовой кодекс, рассказал Gazeta.ua глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Человека практически невозможно уволить. Любой на любую должность может возобновиться через суд. Этим пользуются прокуроры, суде, чиновники", - объясняет Дорошенко.

В Трудовом кодексе следует закрепить понятие гибкий график работы, говорит эксперт.

"Сегодня большинство граждан работают дистанционно. Главный критерий - эффективность работы. Если человек дает результат, то какая разница, откуда и сколько времени в день он работает. Кроме того, не надо тратить деньги на обустройство рабочего места или обслуживание офисной техники ", - отмечает Алексей Дорошенко.

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По его словам, надо уменьшить количество праздничных дней хотя бы на 3. Это даст дополнительно 1% роста ВВП ежегодно. Сегодня же отдыхаем столько, как немцы. В Польше, странах Восточной Европы праздничных дней меньше.

Экономист Александр Охрименко объясняет, что Украине нужно четко определиться, на какую модель трудового законодательства ориентироваться - социальную защищенность или социальную незащищенность работников.

"В Швеции работники социально защищены. Там очень большие налоги. Если человек теряет работу, то получает достойную помощь по безработице. Может жить на эти деньги. В Германии наоборот. Если работника увольняют, то он живет за счет своих сбережений. Мы же имеем хаос в трудовом законодательстве", - заключает Охрименко.

В Украине до конца года запланировали изменить трудовое законодательство и принять новый Кодекс законов о труде. Так, предлагают увеличить отпуска, сократить испытательные сроки и официально разрешить удаленную работу.