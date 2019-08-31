Эксперт спрогнозировал осеннее падение гривны

Осенью курс гривны начнет снижаться. Фото: JKL

В ближайшее время курс доллара начнет стабильно расти.

Об этом заявил директор экономических программ Василий Юрчишин. Эксперт подчеркнул, что гривна ведет себя вполне понятно, предсказуемо и прогнозируемо. Осень для Украины является сезоном девальвации, поэтому скоро курс национальной валюты начнет снижаться, передает Сегодня.

По словам эксперта, гривна росла до конца лета из-за выборов.

"Специфика Украины такова, что во время выборов в страну приходят специфические капиталы, и это способствует укреплению гривни", - подчеркнул он.

В то же время обостренный интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам эксперт называет непредсказуемой обстоятельством.

"Скорее всего, это обусловлено действиями министерства финансов и Нацбанком, так как доходность облигаций и ставки рефинансирования чрезвычайно высоки, 18-19%", - обьяснил Василий Юрчишин.

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Первое массовое погашения таких облигаций должно произойти уже в сентябре, и это сразу отразится на курсе гривни.

"Отметка в 25 гривен в течение последних трех лет выступает в качестве значимого уровня, возле которого рост украинской валюты теряет силу. Похоже, этот сценарий произошел в августе, несмотря на то, что гривна стала лидером по приросту к доллару с начала года, добавляя в какой момент более 10% ", - отметил руководитель EXANTE Украины Владимир Позний.

Аналитик добавил, что торговые войны и ослабления валют стран также могут способствовать ослаблению гривны.

После назначения нового правительства гривна укрепилась к доллару. Так, официальный курс на понедельник, 2 сентября Нацбанк установил на уровне 25,14 грн за доллар. Это на 9 копеек меньше, чем 30-го августа.