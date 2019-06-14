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Эксперт рассказал, сколько зарабатывают блогеры

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Эксперт рассказал, сколько зарабатывают блогеры
Инстаграме реклама дешевле и начинается от 400 гривен и до 10 тысяч гривен Фото: ukr.media

За одну рекламу украинские блогеры зарабатывают от 400 гривен и до 10 тысяч гривен. Цена зависит от количества подписчиков и активности аудитории. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт Дмитрий Васюк, который проводит обучение будущих блогеров.

"Блогерство в Украине имеет немалую конкуренцию. Крупнейшая в области моды и красоты. Каждая третья блогер об этом рассказывает. Модные маски, системы похудения, диеты. Это все было популярное год назад. Сейчас популярными становятся блогеры, которые рассказывают о жизни. Как не странно, но людям это интересно. Например, как человек встает утром, варит кофе, с кем говорит, какие передачи смотрит. Мы постоянно ищем новые лица среди блогеров для запуска рекламы. Заметили, что у тех, кто просто рассказывает о себе и своей жизни покупают больше и лучше", - говорит Дмитрий.

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Цены на рекламу не определены. Блогер сам часто диктует условия. Рекламодателям интересные блогеры, которые имеют более 20 тысяч подписчиков.

"В Инстаграме реклама дешевле и начинается от 400 гривен и до 10 тысяч гривен. В Ютубе дороже и начинается от 5 тысяч гривен. Но оганизировать контент там сладнее. Самая большая сумма, которую платили за рекламу — реклама белья. Отдали за нее 17 тысяч гривен. Но комплект настолько понравился аудитории, что за день распродали все модели и имели прибыль свыше 56 тысяч гривен. Порой дарим блогеру вещь за рекламу. Так с сумками, обувью или бельем. Дважды за последний год дарили путевки блогерам в другие страны. Последняя во Францию на модный показ. Она обошлась фирме в 39 тысяч гривен", - добавляет Дмитрий.

За 1000 просмотров видеоблоггер может получить от 50 центов, до 1 доллара. Рекламодатели платят намного больше денег за просмотры из стран с большим рынком. Так, дороже всего оплачиваются просмотры из США. Для этого в Youtube есть своя аналитика.

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