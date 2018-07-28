Эксперт показал связь между пенсией и падением гривны

По словам экс-министра, Пенсионный фонд не выполняет план по доходам

Одной из причин падения гривны по отношению к доллару является невыполнение Пенсионным фондом плана по доходам. Также гривна обесценивается из-за нехватки валюты для расчета с внешними долгами и дополнительную эмиссию.

Об этом рассказал экс-министр экономики Владимир Лановой, пишет 24 канал.

По словам экс-министра, Пенсионный фонд не выполняет план по доходам.

"Возник дефицит в 30 млрд. Грн. Следствие стала проблема с выплатой пенсий. В Госказначействе на кредитивувннягрошей нет. Эта цепочка могла привести к выпуску дополнительной гривневой массы, не предусмотренной планами монетизации ",- сказал Лановой.

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По мнению Ланового, задержка выплат пенсий отразится на неуплате коммунальных услуг. Из-за недостатка этих платежей потребители не заплатят поставщикам электроэнергии и газа, которые тоже начнут требовать погашения долгов.

"В основе ситуации с гривной и выплатами пенсий лежит невыполнение плана по доходам Пенсионным фондом. Госбюджет и Пенсионный фонд были приняты слишком оптимистично, несмотря на провальный состояние экономики. Будет дополнительная эмиссия. Правительство зарезервировал себе курс на конец 2018 более 27 гривен за доллар. Гройсман рассказывает об успехах в первом квартале, а на самом деле было невыполнение доходов бюджета ", - рассказал эксперт.

Продавцы прогнозируют, что наибольший наплыв тех, кто покупает "витамины" про запас, для замораживания или консервации начнется через две-три недели. Пока, таких покупателей немного и берут они в основном сезонные ягоды. И ожидать, что сезонные ягоды станут дешевле - не стоит. Их цена постоянна, в любой период времени.