Эксперт опроверг убытки от "Роттердам+"

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець: "Формула "Роттердам+" забезпечила встановлення об'єктивної ціни на енерговугілля". Фото: Уніан

От внедрения формулы "Роттердам+" никаких убытков для государства не было, формула обеспечила установление объективной цены на Энергоуголь.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя информацию НАБУ о якобы нанесенных убытках государству после введения формулы "Роттердам+" в размере 18,87 млрд грн, 14,3 из которых достались ДТЭК.

"Роттердам+", как отметили сами детективы НАБУ, является прогнозной ценой. То есть ориентиром, или верхним пределом. В сегодняшней модели рынка это называется "price cap". ТЭС в предыдущей модели рынка работали по так называемым "ценовым заявкам" - примерно то же самое, что сегодня происходит на рынке в сутки вперед или внутрисуточном рынке. То есть по модели аукционов - давали всегда низкую цену. Иначе ни одна ТЭС не смогла бы продать электроэнергию в Оптовый рынок. Фактический тариф ГК ТЭС был всегда ниже индикатива по "Роттердам +". В некоторые периоды ниже аж на треть", - написал Трохимец.

Энергоэксперт подчеркнул, что цена по методике "Роттердам +" формировалась методолгично и прозрачно - как средняя за 12 месяцев в угольном хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен. Именно такой подход обеспечивал установление справедливой цены на уголь и сглаживал чрезмерные ценовые колебания.

"Даже эта индикативная цена формировалась как средняя в угольном хабе ARA (порты Амстердам-Роттердам-Антверпен). Его индекс API2 является определяющим в Европе. Это обеспечивало максимальную объективность и независимость цены угля от чиновничьего вмешательства", - отметил Трохимец.

По информации эксперта, если бы сейчас действовала формула "Роттердам +", то цена угля по формуле составляла бы 1700 грн/ т. При этом государственные шахты сейчас продают уголь за 2 500-2 600 грн/т, тратя на его добычу 3700 грн/т. "То есть мы с вами, налогоплательщики, дотируем сначала добычу угля на государственных шахтах, а потом еще дотируем его сжигание на государственных ТЭС. И здесь, по мнению правоохранителей убытков государству нет. А в "Роттердаме +", который давал самую низкую цену на уголь, есть", - пояснил Трохимец.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". Формульный подход к расчету оптовой рыночной цены электроэнергии (известный как формула "Роттердам +") был введен постановлением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 3 марта 2016 года. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.