Эксперт объяснила, почему в столице нет горячей воды

По словам эксперта, Нафтогаз занимает позицию монополиста и не желает восстанавливать горячее водоснабжение. Фото: Факти - ICTV

Хозяйственный районный суд Киева решил не переводить долг компании "Киевэнерго" за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз" на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Но это не поможет восстановить горячее водоснабжение в столице, рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

"Решение суда от 19 июля не касается восстановления горячего водоснабжения в Киеве. Это далеко не первое заседание по долгу "Киевэнерго". Дело рассматривается с апреля 2016-го. По моему мнению, решение суда абсолютно обосновано. Городская власть понимала, что срок соглашения с предварительной компанией заканчивается. Поэтому и должна была провести инвентаризацию долгов. Если "Киевэнерго" получило деньги на субсидии для населения и потратило их на собственные нужды, то долги перед Нафтогазом переносить на новосозданную компанию нельзя. Более того, незаконно заставлять киевлян оплачивать эти долги из своего кармана", - пояснила Мария Яковлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлян предупредили о росте цены на водоснабжение

По словам эксперта, Нафтогаз занимает позицию монополиста и не желает восстанавливать горячее водоснабжение.

"Киевляне устанавливают бойлеры, но это не выход. В Украине необходимо ускорить работу Фонда энергоэффективности. Чтобы люди могли воспользоваться программами, активние пользоваться альтернативными источниками энергии. Например, солнечные батареи. Они будут производить тепловую или электрическую энергию, которой можно будет подогревать воду. В будущем это позволит избавиться от зависимости от работы монополистов. Еще сократить счета с 3000 до 300 гривен", - добавила Мария Яковлева.

Нафтогаз отказал КП "Киевтеплоэнерго" в заключении договоров поставки природного газа. Там считают, что сначала коммунальная компания должна погасить долги ПАО "Киевэнерго" в размере около 5 млрд грн (основной долг за газ и штрафные санкции за несвоевременные расчеты). Поэтому горячее водоснабжение в Киеве может отсутствовать минимум до осени.