Эксперт объяснил, почему украинцев будут лишать субсидии

В Украине предлагают принять закон о верификации - собирать всю информацию о получателях субсидии. Фото: портал новин

Сегодня в Украине 44% семей получают субсидии. Это аномально. С точки зрения здравого смысла, их должно быть не более 10, рассказал Gazeta.ua Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

"Программу субсидий в Украине фактически провалили. Сначала ее вводили на несколько лет, пока не вырастут доходы украинцев. Уже сейчас полностью ликвидировать субсидии не удастся. Однако есть неофициальная рекомендация резать их. Поэтому правительство вводит новые правила начисления пособия, чтобы сократить количество субсидиантов", - говорит эксперт.

В Украине предлагают принять закон о верификации.

"Будет создана специальная база данных, которая будет контролироваться государством. Там будет содержаться информация обо всех членов семьи. То есть можно будет отслеживать количество квартир, депозитов, машин, которыми владеет семья. Конечно, это будет влиять на назначении субсидии. Однако это будет социально справедливо. Ведь сначала субсидии предусматривались для малоимущих. Для тех, кто не имеет родственников, которые бы помогали с оплатой коммуналки", - считает Охрименко.

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По его словам, субсидию украинцам необходимо выдавать деньгами. Чтобы можно было не только оплачивать коммуналку, но и покупать еду, лекарства. Это способствовало бы экономии энергоресурсов.

"В соответствии с нововведениями, следующего отопительного сезона сумма субсидий может уменьшиться на 10%. Если введут верификацию, то бюджет субсидий уменьшится еще. Однако, это будет правильно. Субсидии не должны быть бременем для бюджета", - подытожил Охрименко.

Минсоцполитики с 1 мая 2018 года меняет форму декларации о доходах. Декларировать доходы обяжут всех членов семьи. Даже тех, которые прописаны по другому адресу.