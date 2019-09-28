Экс-глава Укравтодора Новак рассказал об обстоятельствах отставки

Новак назвал отставку личным решением. Фото: Mind.ua

Экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак назвал свою отставку личным решением.

Сказал в комментарии "Громадському", что этот шаг является связанным с изменением политической ситуации в Украине.

Новак добавил, что получил новые предложения.

Свое решение об отставке он несколько недель назад обсудил с премьером Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

Славомир Новак рассказал, что скучает по семье в Польше.

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"Каждые выходные я уезжаю. Моя дочь поступила в медицинский университет, мой сын сейчас учится в седьмом классе. Я уже на этом посту - три года, и, как мы посчитали, я являюсь руководителем, который дольше всех руководит Укравтодором с начала создания этого учреждения. Три года только, но это дольше всего", - сказал он.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал главе правительства заявление об отставке.