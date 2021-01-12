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Экс-глава ГНС Верланов рассказал о манипуляциях Минфина и налоговой относительно выполнения госбюджета-2020

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Экс-глава ГНС Верланов рассказал о манипуляциях Минфина и налоговой относительно выполнения госбюджета-2020
Фото: "Дебет-Кредит"

На прошлой неделе Министерство финансов и Государственная казначейская служба отрапортовали о перевыполнении плана по поступлениям в бюджет 2020 года. По оперативным данным, в этом году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 миллиарда гривень, расписание выполнено на 102,2%. Но так ли все хорошо на самом деле?

Об этом пишет экс-глава ГНС Сергей Верланов в своей колонке для издания "Новое время".

"Гостаможслужба 2020 год полностью провалила. После увольнения М. Нефедова Минфин еще трижды менял руководителя ведомства, что привело к полной дезорганизации ее работы. Смена главы ГТС каждый раз приводила к массовым "чисткам" и замене "чужих" людей своими. В результате таможня оказалась неспособна выполнить даже уменьшенный план, направив в бюджет на 28 млрд меньше запланированного", - отметил Верланов.

В соответствии с официальными цифрами, по итогам 2020 года налоговая урезанный индикатив Минфина перевыполнила на 10,7%, или на 49,1 миллиарда гривень. При этом прирост к прошлому году составил 11%, или 50,2 миллиарда гривень. Но эти цифры, по мнению Верланова, манипуляция.

"Прежде всего, согласно закону 466 (законопроект 1210), в 2020 году уплата дивидендов государственными компаниями впервые была переквалифицирована в налоговый платеж. Эти изменения фактически и позволили сегодняшнему руководству ГНС засчитать себе в заслугу уплату в государственный бюджет 35,8 миллиарда гривень от Нафтогаза и 25,6 миллиарда гривень от государственных банков (в основном от ПриватБанка), чего в 2019 году не могло быть в принципе. То есть, +50 миллиардов прироста налоговых платежей в прошлом году в одно мгновение превращаются в -11. Итак, имеем дело с откровенной манипуляцией данными со стороны Минфина и ГНС, которые тиражируются в информационном пространстве. Только этого аргумента достаточно, чтобы "умножить на ноль" все подобные бравурные заявления, однако он далеко не единственный", - пишет экс-глава ГНС.

Он также отметил, что если посчитать чисто налоговые платежи, то новая-старая команда ГНС во 2−4 кварталах направила в бюджет на 7% меньше, чем в прошлом году.

"Об этом почему-то не говорят комментаторы, участвующие в создании мифа о крепком хозяйственнике Любченко", - отметил эксперт.

Верланов подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом произошло сокращение импорта на 10,2%.

"Что это значит конкретно для ГНС? Это значит, что в системе было на 10,2%, а это почти 30 миллиардов гривень, меньше налогового кредита, который бы использовался бизнесом в своей деятельности и уменьшал бы количество НДС к уплате в государственный бюджет. Во-вторых, это - экспорт, который уменьшился по сравнению с 2019 годом на 1,7%. Это непосредственно повлияло на объем возмещенного НДС, год к году уменьшившегося на 8,8%. Таким образом, сумма возмещенного НДС, которая не соответствует сокращению экспорта, говорит об искусственном влиянии на процесс возмещения. В свою очередь, рекордное возмещение в декабре на сумму около 14,5 миллиарда гривень говорит о том, что проблемы налоговой с возвратом НДС бизнесу серьезно накапливаются", - отметил Верланов.

По его словам, по итогам года налоговая перевыполнила план по НДС примерно настолько, насколько таможня его недовыполнила.

"В этом году власть четко показала, что фискальный прицел государства сместился на простых граждан, которые, в отличие от олигархов, не могут поставить своего министра, купить депутатов или заказать уголовное преследование. Это положение вещей теперь законодательно закреплено в бюджете 2021, который принят именно в интересах крупного бизнеса, а не людей", - пишет Верланов.

УНИАН
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