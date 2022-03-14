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понедельник, 14 марта 2022 01:38

Экономить электроэнергию не надо, система работает стабильно – министр энергетики

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Экономить электроэнергию не надо, система работает стабильно – министр энергетики
Галущенко говорит, что экономить на электроэнергии нельзя. Фото: Эспрессо

Украинская энергосистема работает стабильно, несмотря на прицельное разрушение врагом объектов энергетической инфраструктуры.

Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет, заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщили в министерстве.

Он также призвал всех украинцев, имеющих возможность вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.

"В зоне ведения активных боевых действий очень большое количество повреждений. Мы работаем над восстановлением электроснабжения. Но, к сожалению, нам удается восстанавливать не так быстро, как происходит повреждение и разрушение", — отметил министр.

На 13 марта без электроснабжения осталось 979,5 тыс. домохозяйств, полностью отключено Мариуполь.

"Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме. Производство электроэнергии отвечает потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости", — подчеркнул Галущенко.

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В настоящее время максимально потребляемая мощность составляет около 14,5-15 тыс. МВт.

"При обычных условиях при такой погоде этот пик был бы выше 20 тыс. МВт", — добавил министр.

Галущенко назвал фейками призывы к экономии энергопотребления, распространявшиеся в сети агрессором.

"Это была попытка благодаря информационному терроризму поколебать нашу энергосистему. Ведь если происходит резкое уменьшение потребления, трудно обеспечить соответствующую частоту в энергосистеме - 50 Гц", — пояснил он.

Подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к сети российских оккупантов.

"Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры", - написал Галущенко.

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