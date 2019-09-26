Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели

Потребителей поощряют жаловаться на предпринимателей, если те не будут выдавать фискальный чек. За это будут возвращать 100% стоимости купленного товара. Фото: vik-hitline.com

В Украине пытаются провести полную фискализацию. Это негативно будет влиять на саму систему введение малого бизнеса. Будут исчезать небольшие предприниматели, для которых налоги станут непосильными, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Как показывает мировая практика, должно быть равновесие. С одной стороны - совершенствование и усиление механизмов сбора налогов. С другой - чтобы стимулировать развитие бизнеса в стране, налоги надо снижать и проводить так называемый фискальный маневр. У нас пока самолет летит на одном крыле. Налоговая реформа откладывается на 2021 год", - объясняет финансовый эксперт.

Потребителей поощряют жаловаться на предпринимателей, если те не будут выдавать фискальный чек. За это обещают компенсировать 100% стоимости приобретенных товаров.

"На Западе такая система применяются исключительно к подакцизным товарам - алкоголю, табаку. Там система налогового "стукачества" основывается на общих ментальных установках. Когда 90% общества исправно платит налоги, то они не хотят мириться с 10%, которые нарушают законодательство. У нас ситуация обратная. Предпринимателей будут ловить люди, которые сами получают зарплату в "конверте", - говорит Алексей Кущ.

Последствия будут негативными, добавляет он. Серый сегмент экономики перейдет не в белый, а пополнит ряды черного.

"Предприниматели найдут способ как договориться и вообще не платить налогов. Чеки выдавать только абсолютно легальные предприятия. Фактически государство создаст максимально удобные условия, чтобы увеличить теневой бизнес", - отмечает финансовый эксперт.

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По его словам, деятельность ФЛП в Украине имеет как плюсы, так и минусы. Полностью уничтожать их не стоит.

"Таким образом самозаняты несколько миллионов человек. Они не требуют от государства социальной защиты. Кроме того, физлица-предприниматели - это система капилляров, отмирание которой уничтожит целые мосты экономической системы. Однако большой бизнес злоупотребляет упрощенной системе налогообложения. Так, компания с доходом 1 миллиард гривен, состоит из нескольких сотен ФЛП. Но чтобы избавиться от тараканов, кухню сжигать не обязательно. Крупному бизнесу нужно запретить маскироваться под малый и средний, а не уничтожать последний", подытожил Алексей Кущ.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие требования полностью заработают с 1 января 2021 года. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.