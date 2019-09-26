Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели

 
Ексклюзивы
1/5
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1017
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 648
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6291
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9216
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3186
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3618
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1521
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 144
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 270
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5760
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5427
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1350
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 13:28

Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели

  Комментировать
Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели
Потребителей поощряют жаловаться на предпринимателей, если те не будут выдавать фискальный чек. За это будут возвращать 100% стоимости купленного товара. Фото: vik-hitline.com

В Украине пытаются провести полную фискализацию. Это негативно будет влиять на саму систему введение малого бизнеса. Будут исчезать небольшие предприниматели, для которых налоги станут непосильными, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Как показывает мировая практика, должно быть равновесие. С одной стороны - совершенствование и усиление механизмов сбора налогов. С другой - чтобы стимулировать развитие бизнеса в стране, налоги надо снижать и проводить так называемый фискальный маневр. У нас пока самолет летит на одном крыле. Налоговая реформа откладывается на 2021 год", - объясняет финансовый эксперт.

Потребителей поощряют жаловаться на предпринимателей, если те не будут выдавать фискальный чек. За это обещают компенсировать 100% стоимости приобретенных товаров.

"На Западе такая система применяются исключительно к подакцизным товарам - алкоголю, табаку. Там система налогового "стукачества" основывается на общих ментальных установках. Когда 90% общества исправно платит налоги, то они не хотят мириться с 10%, которые нарушают законодательство. У нас ситуация обратная. Предпринимателей будут ловить люди, которые сами получают зарплату в "конверте", - говорит Алексей Кущ.

Последствия будут негативными, добавляет он. Серый сегмент экономики перейдет не в белый, а пополнит ряды черного.

"Предприниматели найдут способ как договориться и вообще не платить налогов. Чеки выдавать только абсолютно легальные предприятия. Фактически государство создаст максимально удобные условия, чтобы увеличить теневой бизнес", - отмечает финансовый эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не мешайте работать: каких изменений ждут предприниматели

По его словам, деятельность ФЛП в Украине имеет как плюсы, так и минусы. Полностью уничтожать их не стоит.

"Таким образом самозаняты несколько миллионов человек. Они не требуют от государства социальной защиты. Кроме того, физлица-предприниматели - это система капилляров, отмирание которой уничтожит целые мосты экономической системы. Однако большой бизнес злоупотребляет упрощенной системе налогообложения. Так, компания с доходом 1 миллиард гривен, состоит из нескольких сотен ФЛП. Но чтобы избавиться от тараканов, кухню сжигать не обязательно. Крупному бизнесу нужно запретить маскироваться под малый и средний, а не уничтожать последний", подытожил Алексей Кущ.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие требования полностью заработают с 1 января 2021 года. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 68783
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 25535
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 16976
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 11835
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 11781
Экономика
МВФ пока не готов выделить деньги Украине: подробности
МВФ пока не готов выделить деньги Украине: подробности
Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах "Голосу України"
Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах "Голосу України" Просмотров: 450
Откуда в Украину переводят больше всего денег
Откуда в Украину переводят больше всего денег Просмотров: 306
Суд не разрешил государству вернуть авиакомпанию Коломойского
Суд не разрешил государству вернуть авиакомпанию Коломойского Просмотров: 198
Доллар шокирует: курс валют на 26 сентября
Доллар шокирует: курс валют на 26 сентября Просмотров: 6220
Больше всего комментируют
4
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
3
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
Голосов: 21846
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua