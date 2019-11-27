Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет

На 27 ноября официальный курс Национального банка составляет 23,98 грн/долл. Фото: Depositphotos

Гривна укрепляется искусственно. Фундаментальных экономических предпосылок для прочной национальной валюты и дешевого доллара - нет, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"По итогам третьего квартала ВВП вырос на 4,2%. Во втором было 4,6. В общем 2019-го экономика вырастет примерно на 4%. Однако промышленное производство в январе-октябре сократилось на 0,6%. Основными драйверами является торговля и финансовый сектор. Первая подпитывается деньгами украинских гастарбайтеров. Второй - сосредоточен на государственном рынке капитала. Речь идет о депозитных сертификатах Нацбанка и облигациях внутреннего государственного займа Минфина. Таких ставок нет как в Европе, так и постсоветских странах. В России, Беларуси, Грузии, Молдове облигации предлагают под 4-7% годовых. У нас - 15-20", - объясняет эксперт.

Добавляет, что средства нерезидентов продавливают внутренний валютный рынок Украины и формируют курсовой тренд. Операции НБУ по выкупу долларов не могут остановить его.

"Ключевой фактор, определяющий курсовую политику находится даже не в Украине, а в США. В прошлом году, когда летом гривна дешевела, Федеральная резервная система проводила политику постепенного увеличения базовых процентных ставок. Таким образом инвестиции с развивающихся рынков, перемещались на американских финансовый рынок. Сейчас Федеральная система второй раз за год сократила базовую процентную ставку. Спекулятивная валюта пришла на украинский рынок, где можно неплохо заработать с помощью ОВГЗ", - говорит Кущ.

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По его словам, гривна ослабнет, когда процентные ставки ФРС начнут расти.

"Несмотря на дешевый доллар, цены в Украине высокие. Во-первых, импортеры закладывают более высокий курс. Ведь понимают, что история с крепкой гривней - искусственная. Кроме того, у нас торговые сети зарабатывают на разнице между себестоимостью и установленной ценой, а не на объемах продаж, как в Европе. Там население платежеспособное. Объемы потребления огромные. В Украине те, кто покупал раньше, будут покупать даже когда вырастет цена. Те, кто не покупал, не станет этого делать и тогда, когда цена упадет", - объясняет эксперт.

Заключает, что государству надо предотвращать сговоры торговых сетей относительно искусственного завышения цен. Также способствовать увеличению конкуренции на рынке.

На 27 ноября официальный курс Национального банка составляет 23,98 грн/долл. Это самый низкий показатель с января 2016-му. В обменниках доллары продают по 24,02 грн. Покупают - по 23,96 грн.