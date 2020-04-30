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суббота, 02 мая 2020 21:10

Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой

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Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Отечественные инвесторы должны создавать новые бизнесы, промышленные и аграрные объекты, где смогут работать люди. Фото: pexels.com

На создание рабочих мест влияют объемы экономической активности и инвестиции.

"Если говорим о нынешней кризисной ситуации, то экономическая активность зависит от снятия карантина. Кроме того, необходимо компенсировать изменения на внешних рынках. Из-за глобальной депрессии спрос скатился, а потому выросла конкуренция. Нужны дополнительные усилия, чтобы удержаться там", - рассказал Gazeta.ua экономист Ярослав Жалило.

По его словам, вопрос инвестиций гораздо сложнее.

"Иностранные инвесторы вряд ли будут активно заходить в Украину. Ситуация не самая лучшая и в их странах. Нужно стимулировать отечественных инвесторов. Они должны создавать новые бизнесы, промышленные и аграрные объекты, где смогут работать люди", - отмечает Жалило.

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Объясняет, что в условиях кризиса может вырасти спрос на работу в тех сферах, которые ранее не пользовались спросом в Украине.

"Правительственная программа "Велике будівництво" может решить часть проблемы незанятости среди украинцев. Раньше не все хотели работать на стройке. Это в основном работа для людей с невысоким уровнем квалификации, а потому ниже заработной платой. Сейчас возможности зарабатывать в других сферах существенно сократились. Правда, создание новых рабочих мест за счет строительства означает появление временных предложений работы", - подытожил экономист.

Правительство планирует создать более 170 тыс. новых рабочих мест за счет программы "Велике будівництво". В каждом регионе запустят проекты строительства и ремонта дорог и объектов социальной инфраструктуры. Только на дороги в 2020-м заложили 100 млрд грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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