Экономика замедлила темпы роста - Госстат

В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Фото: 5 ua

В октябре-декабре 2019-го ВВП Украины замедлился до 1,5%.

Например, в третьем квартале прошлого года составил 4,1%, во втором - 4,6%, в первом - 2,5%, передает Госстат.

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В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Это связано с более низкими, чем ожидалось, показателями в четвертом квартале. Прогнозировали рост экономики на уровне 2,2%.

На 2020 год регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%. На 2021-й - 4%.

В 2018 году рост ВВП ускорился до 3,4%. В 2017-м составил 2,5%. В 2016-м - 2,4%.