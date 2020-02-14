Экономика замедлила темпы роста - Госстат

 
Ексклюзивы
1/5
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 900
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 396
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1080
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1611
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2232
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4671
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3573
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 819
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8127
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 396
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 819
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2376
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1134
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1791
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 54
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
пятница, 14 февраля 2020 17:35

Экономика замедлила темпы роста - Госстат

  Комментировать
Экономика замедлила темпы роста - Госстат
В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Фото: 5 ua

В октябре-декабре 2019-го ВВП Украины замедлился до 1,5%.

Например, в третьем квартале прошлого года составил 4,1%, во втором - 4,6%, в первом - 2,5%, передает Госстат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с ценами в Украине

В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Это связано с более низкими, чем ожидалось, показателями в четвертом квартале. Прогнозировали рост экономики на уровне 2,2%.

На 2020 год регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%. На 2021-й - 4%.

В 2018 году рост ВВП ускорился до 3,4%. В 2017-м составил 2,5%. В 2016-м - 2,4%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экономика замедлила темпы роста - Госстат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Создали второй по популярности сайт в мире

Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит

Мануфактура Купидона: где брали валентинки 200 лет назад

"Твой Валентин": откуда пошла традиция посылать открытки

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
&quot;Мы вас не избирали. Вы - никто&quot; - Скрыпин обратился к Ермаку
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку 2 Просмотров: 14832
Еще один &quot;Слуга народа&quot; отметился скандальным заявлением о Крыме
Еще один "Слуга народа" отметился скандальным заявлением о Крыме 1 Просмотров: 12222
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
6
 Просмотров: 12006
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 1 Просмотров: 9540
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 9414
Экономика
Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы
Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы Просмотров: 531
ЕС не захотел кушать украинскую курятину
ЕС не захотел кушать украинскую курятину Просмотров: 864
Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна
Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна Просмотров: 747
Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд
Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд Просмотров: 693
Стало известно, где больше всего подорожает вода
Стало известно, где больше всего подорожает вода Просмотров: 549
Больше всего комментируют
4
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах
2
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку
2
Микроавтобус с Украины попал в ДТП под Псковом: 8 погибших
2
Почему платежку за газ разделили
Голосов: 23226
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua