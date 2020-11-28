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суббота, 28 ноября 2020 01:34

Экономика упадет не более чем на 5% - Офис президента

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Экономика упадет не более чем на 5% - Офис президента
ВВП упадет не более чем на 5%. Фото: Укринформ

Офис президента ожидает падение ВВП не более 5% в 2020 году.

"Мы начинали этот год с ожидания роста экономики, 4% роста экономики был достаточно оптимистический прогноз. Потом началась пандемия, и мы ожидали, что экономика Украины упадет где-то приблизительно на 7%. Мы уже за месяц до завершения года, мы уже видим, что ожидание экономического падения будет не таким плохим, экономика Украины не упадет больше, чем на 5%, а 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно", - заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Падение экономики означает снижение поступлений денег в бюджет и влечет увеличение налогов или сокращение социальных расходов, однако власть не пошла таким путем, а увеличила с сентября минимальную зарплату до 5 тыс. гривен, врачам введена надбавка, пенсионерам проиндексирована пенсия и введены доплаты.

В 2021 году также планируется 2-этапное повышение минимальной зарплаты: с января - до 6 тыс. гривен и с декабря - до 6,5 тыс. гривен в сложное время пандемии коронавируса.

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Напомним, экономисты призывают ввести жесткий карантин в Украине до конца года. Они считают, что по сравнению с весенним локдауном, потери бюджета не будут столь значительными.

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