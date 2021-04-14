Экономика Украины вырастет на 5,6% - прогноз аналитиков

Аналитики также ожидают роста инфляции до около 9%. Фото: pixabay

В 2021 году рост ВВП превысит 5% в основном за счет внутренних факторов, но будет и поддерживаться внешним спросом.

В этом году также ожидают повышения учетной ставки до 7%, передает прогноз аналитиков J.P. Morgan "Интерфакс-Украина".

"По мере восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021-го украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту", - заявили аналитики.

Они указали на позитивные показатели четвертого квартала прошлого года и сильный рост розничных продаж. Это подтверждает мнение, что потребление будет важным драйвером роста и в этом году.

Аналитики ожидают отскока инвестиций почти на 30% после спада более чем на 24% в прошлом году и выход на докризисный уровень. По их мнению, пополнения запасов придаст значительный дополнительный импульс росту в 2021 году.

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Среди рисков J.P. Morgan указывает возможное серьезное обострение ситуации с Covid-19 или геополитические события.

Касательно сотрудничества с МВФ - эксперты также ожидают получения украинцами финансирования МВФ в третьем квартале, несмотря на медленное выполнение требований.

Аналитики также ожидают роста инфляции до почти 9% до 3 квартала 2021-го и увеличение НБУ учетной ставки до 7% на ближайшем заседании.

По их мнению, дальше в этом году учетная ставка достигнет 7,5%, а в следующем - 9,5%.

В J.P. Morgan считают, что 2022 год будет проблематичным для НБУ, поскольку для снижения инфляции до 5% потребуются достаточно высокие реальные процентные ставки, особенно с учетом ожидаемого дефицита текущего счета по сравнению с большим профицитом в 2020 году.

Объем теневой экономики Украины составляет половину ее ВВП. Последний в 2020 году составил 4,5 трлн грн, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.