Экономика Украины вырастет быстрее, чем прогнозировали - Всемирный банк

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 414
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 342
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 828
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 225
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 252
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3564
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 414
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 225
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1224
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 612
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 12:11

Экономика Украины вырастет быстрее, чем прогнозировали - Всемирный банк

  Комментировать
Экономика Украины вырастет быстрее, чем прогнозировали - Всемирный банк
Зато прогноз роста ВВП 2022-го года ухудшили. Фото: pixabay

Валовой внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 3,8%, вместо ранее прогнозируемых 3%.

Такие данные обнародовал Всемирный банк в мартовском экономическом обзоре, пишет "Экономическая правда".

Зато прогноз роста ВВП 2022-го ухудшился. Его уровень поднимется до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.

"Умеренное восстановление экономики Украины в 2021 году объясняется высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против Covid-19, а также экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической стабильности", - отмечают во Всемирном банке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким странам больше всего задолжала Украина

Там добавляют, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды.

В октябре-декабре 2020-го реальный ВВП Украины увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экономика Украины вырастет быстрее, чем прогнозировали - Всемирный банк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Перевод произведения британского писателя дал популярный среди украинцев мем

Ньютон страдал от буллінга

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

Составителей правописания начали преследовать

Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 17766
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 14607
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 9207
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 8694
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8676
Экономика
Заправки группы "Приват" оштрафовали почти 5 млн грн
Заправки группы "Приват" оштрафовали почти 5 млн грн Просмотров: 144
В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты
В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты Просмотров: 180
Евро обвалился к гривне
Евро обвалился к гривне Просмотров: 558
Почему не берут на работу: 5 самых распространенных ошибок при поиске
Почему не берут на работу: 5 самых распространенных ошибок при поиске Просмотров: 747
Виновных в деле Приватбанка не накажут - эксперт
Виновных в деле Приватбанка не накажут - эксперт
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
1
Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского
Голосов: 26348
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть