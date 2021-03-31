Экономика Украины вырастет быстрее, чем прогнозировали - Всемирный банк

Зато прогноз роста ВВП 2022-го года ухудшили. Фото: pixabay

Валовой внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 3,8%, вместо ранее прогнозируемых 3%.

Такие данные обнародовал Всемирный банк в мартовском экономическом обзоре, пишет "Экономическая правда".

Зато прогноз роста ВВП 2022-го ухудшился. Его уровень поднимется до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.

"Умеренное восстановление экономики Украины в 2021 году объясняется высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против Covid-19, а также экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической стабильности", - отмечают во Всемирном банке.

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Там добавляют, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды.

В октябре-декабре 2020-го реальный ВВП Украины увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.