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понедельник, 15 февраля 2021 17:29

Экономика Украины к концу 2020 года подросла

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Экономика Украины к концу 2020 года подросла
По сравнению с IV кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,7%. Фото: unsplash

В октябре-декабре 2020-го реальный ВВП Украины увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Такие данные сообщили в Государственной службе статистики.

Если измерять показатель год к году, то по сравнению с 4-м кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,7%.

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В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1-го квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%. Такие же показатели в своем прогнозе обнародовал Всемирный банк. Согласно его данным, восстановление экономики будет происходить в умеренном темпе.

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