Экономика Украины будет расти быстрее - МВФ

В 2020-м по прогнозам МВФ экономика Украины вырастет на 3%. Фото: Depositphotos

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины.

Ранее МВФ прогнозировал 2,3% роста ВВП Украины. Сейчас - 3%, говорится в отчете МВФ за октябрь.

На 2020 год МВФ не менял прогнозы. Рост ВВП страны составит 3%.

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Рост цен до конца 2019-го замедлится до 7%. В следующем году - до 5,6%. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году составит 2,8% ВВП, в 2020-м - 3,5% ВВП.

В этом году безработица снизится до 8,7%. В следующем году - до 8,2%.

По 5-летней программе правительства, экономика Украины (ВВП) должен вырасти на 40%, в стране должны создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций.