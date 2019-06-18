Экономика растет, а доходы нет: эксперт назвал причину

Экономика Украины ежегодно отстает от экономики европейских стран. Фото: en-media.tv

В этом году украинцы будут иметь на 2,7% больше товаров и услуг, чем в прошлом году. В то же время станут беднее по сравнению с жителями других стран.

"Люди сравнивают себя с окружающими. Они едут в Польшу и видят, что там жизнь улучшается быстрее, чем у нас. Едут в Западную Европу или США и видят, что там вообще экономика растет космическими темпами. Во многих сегодня уже есть плазменные телевизоры, смартфоны . Этого не было в 90-е прошлого века. Получается, что с каждым годом живем лучше. Но это самоуспокоение, которое не приводит ни к чему хорошему", - говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, передает Сегодня.

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По его словам, экономика Украины ежегодно отстает от экономики европейских стран.

"По итогам этого года станем еще беднее относительно других стран. Можно сказать, что по итогам года украинцы станут немного богаче, чем вчера, но еще беднее, чем, скажем, поляки", - подчеркнул Козак.

В Украине наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019-го получали в сфере авиационного транспорта - 25 850 грн. Правда, это на 19,6% меньше, чем в прошлом году. Работники сферы финансовой и страховой деятельности получали 18 572 грн - на 17,9% больше, чем 2018-го. В сфере информации и телекоммуникации платили 16 362 грн. Это на 24,9% больше, чем получали работники в прошлом году.