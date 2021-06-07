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понедельник, 07 июня 2021 18:33

Эконалог в Украине увеличится втрое - законопроект

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В Украине планируют увеличить экологический налог за выбросы углерода. Он обязательно оплачивается из разных выбросов в окружающую среду.

Автор: Елена Луценко
  Ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода с 10 гривен за тонну увеличиваются до 30 гривен за тонну
Ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода с 10 гривен за тонну увеличиваются до 30 гривен за тонну

"Сейчас ставка экологического налога на выбросы СО2 в Украине одна из самых низких в мире и составляет 10 грн за тонну. В Польше она равна 1 євро за тонну", - сообщает Министерство финансов Украины.

Законопроект № 5600 повысит некоторые ставки. В частности, экологический налог за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. Постепенно в восемь раз до 2029 года. Ожидается 100 млн грн дополнительных поступлений в государственный и местный бюджеты.

Ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода с 10 грн/тонну увеличиваются до 30 грн/тонну. Дополнительный ресурс поступлений - 2,1 млрд грн.

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Экологический налог за отходы для предприятий горной промышленности повышаются с 0,49 грн до 1,5 грн/ тонну. Прогнозируют 300 млн грн поступлений в бюджет.

Экологический налог, за исключением налога с радиоактивных отходов, делится так: доля государства составляет 45%, местной власти - 55%.

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже вновь построенных квартир или домов.

Соответствующий документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" №5600 зарегистрирован 2 июня.

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Дата
07
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