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ЕБРР предупредил Украину о падении экономики. Но есть и хорошие новости

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ЕБРР предупредил Украину о падении экономики. Но есть и хорошие новости
По прогнозам ЕБРР, экономика Украины начнет расти в третьем квартале 2020-го. Фото: pixabay.com

В этом году экономика Украины может просесть на 4,5%. В то же время 2021-го догонит и восстановится на 5%, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития.

"Базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращение к нормальной жизни во второй половине года, с некоторым устойчивым негативным воздействием на совокупный спрос, в частности в секторах услуг - как туризм и гостиничный бизнес", - говорит региональный экономист ЕБРР Димитар Богов, передает "Інтерфакс-Україна".

Правда, в ноябре 2019-го ЕБРР ожидал роста экономики на 3,5% в течение этого года.

По прогнозам банка, экономика Украины начнет расти в третьем квартале 2020-го. Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, понадобятся годы, чтобы выйти на показатели ВВП 2019-го.

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Так, на внутренний спрос и предложение негативно повлияли карантинные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В результате произошло падение цен на товарно-сырьевую продукцию, сократился объем денежных переводов и кризис потерпела туристическая отрасль.

Коронакризис повлиял на сферы услуг и экспортные отрасли, кроме сельского хозяйства. Задача правительства - поддерживать предприятия, которым грозит кризис, добавил Богов.

2020-го экономика Европы сократится на 7,4%. В то же время после глобального финансового кризиса 2009-го падение было на уровне 4,5%. Ранее экономике ЕС прогнозировали рост на уровне 1,2%, пишет New York Times.

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