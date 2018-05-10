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четверг, 10 мая 2018 17:33

ЕБРР назвал главные риски для украинской экономики

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ЕБРР назвал главные риски для украинской экономики
В 2018 году ЕБРР прогнозирует 3% роста экономики Украины. Фото: Униан

Экономическому росту Украины угрожают запланированы в 2018-2020 годах крупные погашения госдолга в иностранной валюте. Также будущие президентские и парламентские выборы.

По данным ЕБРР, рост экономики Украины остается относительно медленным. Несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году, пишет Finclub.

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В то же время ЕБРР оставил прогнозируемое повышение уровня украинской экономики 2018 года на отметке 3%. Считает, что такой же рост ждет Украину в 2019-м.

Правда, в банке вспомнили о неопределенности относительно дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ из-за замедления реализации необходимых реформ.

Украина ежегодно тратит 130 млрд грн на обслуживание долга. Пиковые выплаты госдолга приходятся на 2019-2020 годы.

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